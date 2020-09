Batterio killer in ospedale, Zaia: “Infezione durata mesi, si intervenga” (Di mercoledì 2 settembre 2020) Batterio killer in ospedale, sull’argomento torna a pronunciarsi il governatore Luca Zaia. “Le infezioni capitano ma sono temporanee, questa si è protratta per mesi”, tuona il politico. Batterio killer in un ospedale di Verona, anche il governatore Luca Zaia si è pronunciato sulla drammatica vicenda che ha tolto la vita a diversi neonati. “Si tratta … L'articolo Batterio killer in ospedale, Zaia: “Infezione durata mesi, si intervenga” proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

Corriere : Il terribile batterio era annidato nel rubinetto del lavandino utilizzato dal personale della Terapia intensiva neo… - Corriere : Verona, nel rubinetto dell’ospedale il batterio killer che ha ucciso quattro neonati e ne ha infettati 96 - NicolaPorro : L’incredibile storia di un #Governo che proroga lo #statodiemergenza e la sua stessa maggioranza lo obbliga a mette… - dangelo_luciana : RT @Agenzia_Ansa: Batterio killer a Verona, Zaia: 'L'infezione si è trascinata per mesi' #ANSA - GabryIonesc2 : La tragedia dei neonati: il batterio killer nei biberon - La Stampa - Ultime notizie di cronaca e news dall'Italia… -