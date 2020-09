Barcellona, ultima mossa per convincere Messi: pressing per un asso del Bayern (Di mercoledì 2 settembre 2020) Il futuro di Leo Messi sembra ormai lontano da Barcellona. La Pulce, infatti, ha fatto capire di voler lasciare presto i catalani per rilanciarsi altrove. I contrasti con la dirigenza, a partire dal ds Eric Abidal e dal presidente Josep Maria Bartomeu, hanno acuito tremendamente i rapporti tra le parti. Tuttavia il Barça non pare rassegnato a lasciar andar via la sua bandiera. Così i blaugrana starebbero facendo di tutto per mostrare a Messi che la nuova rivoluzione procede sotto i migliori auspici.caption id="attachment 1012227" align="alignnone" width="1024" Messi (Getty Images)/captionASSALTOInfatti il Barcellona di Ronald Koeman avrebbe già un piano ben preciso. Nessuna follia, ma una precisa serie di operazioni di mercato. Secondo quanto riportato dal portale spagnolo Don ... Leggi su itasportpress

