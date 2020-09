Air Italy, verso accordo su cassa integrazione e misure per ricollocare i 1.453 dipendenti della compagnia in liquidazione da febbraio (Di mercoledì 2 settembre 2020) Per Air Italy qualcosa inizia a muoversi. Dopo l’incontro fiume di lunedì al ministero del Lavoro, sindacati, azienda, Regioni Lombardia e Sardegna e i responsabili dei dicasteri del Lavoro, dello Sviluppo economico e dei Trasporti si incontreranno mercoledì con l’obiettivo di formalizzare una prima intesa. Nel dettaglio, l’accordo riguarda la procedura di mobilità, dieci mesi di cassa integrazione e l’impegno da parte delle Regioni ad attivare politiche attive per ricollocare i lavoratori della compagnia aerea messa in liquidazione in bonis l’11 febbraio scorso dopo aver chiuso il 219 con 200 milioni di perdite. Inoltre prevede di corrispondere ai lavoratori l’indennità di ... Leggi su ilfattoquotidiano

