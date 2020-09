A Venezia77 i ‘Lacci’ di Luchetti, legami che fanno male (Di mercoledì 2 settembre 2020) VENEZIA – Un ‘patto’ tra due giovani, quello di creare una famiglia che resti unita per sempre, e gli imprevisti che la vita puo’ riservare portando a fare scelte inimmaginabili.In mezzo una storia d’amore lunga decenni, un dramma famigliare con alla base un legame, doloroso e a volte quasi masochistico, difficile da recidere. È ‘Lacci‘ di Daniele Luchetti, il primo film italiano dopo 11 anni ad aprire la Mostra del Cinema di Venezia. La pellicola, tratta dall’omonimo romanzo di Domenico Starnone, dal primo ottobre nelle sale, e’ stata presentata questa mattina in anteprima alla stampa, mentre questa sera, subito dopo la cerimonia d’apertura durante la quale sara’ consegnato il Leone d’oro alla carriera a Tilda Swinton, ci sara’ la proiezione per il pubblico. Film e cerimonia, per la prima volta nella storia, saranno trasmesse in diretta streaming in 100 cinema italiani, un segnale di ripartenza per un settore fortemente segnato dall’emergenza Covid-19.LACCI, TRAMA Leggi su dire

la_Biennale : #BiennaleCinema2020 #Venezia77 #Lacci #LauraMorante: “Un affetto può sopravvivere anche in eterno, ma non serve a n… - la_Biennale : #BiennaleCinema2020 #Venezia77 @LoCasciofanpage: “I personaggi di #Lacci creano delle strane sovrapposizioni con mo… - la_Biennale : #BiennaleCinema2020 #Lacci di @danieleluchetti, film di apertura di #Venezia77, sarà proiettato questa sera in Sala… - artribune : Venezia77. Apre Lacci, film sull’incapacità di essere felici - Paio83 : RT @lostincinema_it: La nostra recensione di #Lacci, il film che ha aperto #Venezia77 -

Ultime Notizie dalla rete : Venezia77 ‘Lacci’