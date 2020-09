Valentina Dallari, critiche dopo l’anoressia: la sua replica zittisce i fan (Di martedì 1 settembre 2020) Valentina Dallari, come da lei dichiarato, ha sconfitto ufficialmente il brutto mostro che la perseguitava da anni: l’anoressia. Eppure moltissimi seguaci dell’ex tronista di Uomini e donne continuano a porsi dubbi sul suo reale stato di salute, mettendo in discussione il suo benessere. Immediata la replica della ragazza che, su Instagram, fa chiarezza con toni piuttosto accesi. Valentina Dallari: la replica ai fan Il grande pubblico ha avuto la possibilità di conoscerla a Uomini e donne, di cui è stata un’apprezzatissima tronista. Non solo per il suo carattere e la sua forza, ma anche per una brutta battaglia che l’ha vista combattere per un lungo periodo. Valentina Dallari, recentemente vittima di un brutto ... Leggi su thesocialpost

