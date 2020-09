Usa, ritrovati 39 bambini scomparsi: venivano rapiti e usati come schiavi sessuali (Di martedì 1 settembre 2020) Con l’Operazione Not Forgotten sono stati liberati nell’ultimo weekend di agosto 39 bambini schiavizzati per fini sessuali. I minorenni avevano tutti tra i 3 e i 17 anni e sono stati identificati come vittime di traffico sessuale in Georgia, negli Stati Uniti. Sono 26 i minori salvati, mentre tredici di loro sostati trasferiti in luoghi sicuri. “Questi bambini scomparsi – si legge nel comunicato stampa dell’Us Marshals Service, l’agenzia federale di polizia penitenziaria americana – sono stati considerati alcuni dei casi di recupero più a rischio e più impegnativi nell’area, sulla base di indicazioni di fattori ad alto rischio come la vittimizzazione del traffico sessuale minorile, lo sfruttamento dei minori, ... Leggi su tpi

