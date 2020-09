Trenitalia: rimborso abbonamento Covid sul sito. Ma biglietterie non informate. Pendolari infuriati (Di martedì 1 settembre 2020) Nessun rimborso, almeno per ora, ai Pendolari che non hanno potuto fruire dell'abbonamento al treno nei mesi del lockdown. La disposizione figura nel sito di Trenitalia. Ma gli addetti alla biglietteria non l'hanno letto. E nessun dirigente, a quanto pare, si è preoccupato d'informarli Leggi su firenzepost

FIRENZE – Nessun rimborso, almeno per ora, ai pendolari che non hanno potuto fruire dell’abbonamento al treno nei mesi del lockdown. La disposizione figura a chiare lettere nel sito di Trenitalia. Ma ...

Covid-19: rimborso treni già avviato in Abruzzo, Lazio e Provincia Autonoma di Trento

Richiedere il rimborso degli abbonamenti ferroviari regionali per viaggi non effettuati a causa del ...

