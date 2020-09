Toscana: Marcucci, 'centrosinistra pensi ai prossimi anni, non a ultimi sondaggi' (Di martedì 1 settembre 2020) Roma, 1 set. (Adnkronos) - "Il compito del centrosinistra in Toscana è quello di trasmettere l'idea della Toscana dei prossimi anni, non quello di gioire o spaventarci per i sondaggi". Lo afferma il capogruppo del Pd a Palazzo Madama Andrea Marcucci, a proposito del sondaggio pubblicato da Il Sole 24 ore. "La coalizione con Eugenio Giani-sottolinea- propone una regione sempre più attenta alla green economy, sempre più innovativa nel tessuto delle sue imprese, con una sanità efficiente, una qualità della vita che cresce in modo diffuso e capillare, una rete di accoglienza turistica sempre più specializzata.Insomma una Toscana competitiva, fiera della sua autonomia e delle sue tradizioni, sempre ... Leggi su iltempo

Teamsix41184052 : RT @simo6608: @L824824179 @realDonaldTrump @PatriziaRametta @Chico91054645 @morrisQan @FrEe_ThOuGhTs_1 @Bibibobibox @MeryQ12 @Stefbazzi Par… - Natalia62151318 : RT @simo6608: @L824824179 @realDonaldTrump @PatriziaRametta @Chico91054645 @morrisQan @FrEe_ThOuGhTs_1 @Bibibobibox @MeryQ12 @Stefbazzi Par… - melarancya : RT @simo6608: @L824824179 @realDonaldTrump @PatriziaRametta @Chico91054645 @morrisQan @FrEe_ThOuGhTs_1 @Bibibobibox @MeryQ12 @Stefbazzi Par… -

Ultime Notizie dalla rete : Toscana Marcucci Toscana, Marcucci: pensiamo a Regione del futuro, non a sondaggi askanews A tavola sulla spiaggia 2020: Elena Beconi è la migliore

Elena Beconi vince meritatamente la XXVIII edizione del mitico Concorso Gastronomico Internazionale “A tavola sulla spiaggia 2020”. Eccoci giunti, in questa caldissima e difficile Estate 2020, alla “X ...

Caos scuola, Pd e M5s litigano sulla ministra Azzolina

“Quasi 7 miliardi di investimenti sulla scuola sono improvvisamente insufficienti. L’assunzione a tempo indeterminato di 97 mila unita’ tra corpo docente e non, piu’ altri 70 mila contratti per l’emer ...

Elena Beconi vince meritatamente la XXVIII edizione del mitico Concorso Gastronomico Internazionale “A tavola sulla spiaggia 2020”. Eccoci giunti, in questa caldissima e difficile Estate 2020, alla “X ...“Quasi 7 miliardi di investimenti sulla scuola sono improvvisamente insufficienti. L’assunzione a tempo indeterminato di 97 mila unita’ tra corpo docente e non, piu’ altri 70 mila contratti per l’emer ...