Tiziano Ferro, dopo la morte di Beau arriva Jake: “Ecco come ha deciso che doveva venire a casa con noi” (Di martedì 1 settembre 2020) Tiziano Ferro in questi giorni ha condiviso sui social le emozioni e il dolore per la perdita del suo cane Beau, il dobermann che era entrato nella sua vita e in quella del marito Victor già adulto. Infatti il cantautore aveva deciso di adottarlo e di fare una scelta di cuore e controcorrente, quando sarebbe stato più semplice prendere un cucciolo. Nonostante tutto Beau non è stato fortunato perché ha dovuto subire una delicatissima operazione dopo un’emorragia e alla fine, purtroppo non ce l’ha fatta. Questa triste esperienza ha spinto l’artista a fare un appello importante e sentito: “Adottate un cane adulto, pensateci se potete”. Tiziano Ferro si è recato poi al canile e un altro cane ... Leggi su ilfattoquotidiano

