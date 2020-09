Suarez Juventus: principio di accordo sull’ingaggio. Le ultime (Di martedì 1 settembre 2020) Suarez Juventus: principio di accordo tra il club bianconero e l’attaccante uruguaiano. Ora la risoluzione con il Barcellona La Juventus ha raggiunto un principio di accordo sull’ingaggio con Luis Suarez, che lascerà il Barcellona nel corso di questa finestra di mercato. Come riportato da Sky Sport, l’attaccante uruguaiano dovrà ora trattare la risoluzione del contratto con il club blaugrana. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

Il calciomercato della Juventus sembra aver preso una chiara direzione: per quanto riguarda i discorsi riferiti al centravanti, si fa quel che Pirlo desidera… DZEKO, UNICITÀ NELLA REGIA D’ATTACCO – Qu ...TORINO – Prima Matuidi, partito per gli Stati Uniti subito dopo la fine della stagione, quindi Perin. La Juventus inizia a sfoltire la rosa di Pirlo, condizione necessaria per generare flusso di cassa ...