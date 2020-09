Spagna, beffa per Adama Traoré: positivo al coronavirus salta gli impegni con la Nazionale (Di martedì 1 settembre 2020) Brutta beffa per l'esterno del Wolverhampton Adama Traoré che si preparava al debutto con la Nazionale spagnola. L'esterno, convocato per la prima volta dalle Furie Rosse, è risultato positivo al Covid-19 e dovrà rinunciare alla chiamata del ct Luis Enrique.Adama Traoré positivo al coronaviruscaption id="attachment 933369" align="alignnone" width="773" Adama Traoré (getty images)/captionAspettava da tempo questa convocazione, ma Adama Traoré dovrà ancora attendere prima di fare il proprio debuto con la Spagna. Dopo la fantastica stagione vissuta col Wolverhampton, l'esterno già pregustava l'esordio sotto la guida di Luis Enrique e invece il Covid-19 si è ... Leggi su itasportpress

ItaSportPress : Spagna, beffa per Adama Traoré: positivo al coronavirus salta gli impegni con la Nazionale - -