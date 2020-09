Sognando Ibiza (Di martedì 1 settembre 2020) da Ibiza (Spagna)Non esiste il presente nell'estate di Ibiza, tutto è nostalgia di un chiassoso passato o un cantiere di speranze per l'anno che verrà. Dei deejay che trascinavano le notti sono rimasti i cartelloni sbiaditi della stagione 2019 o quelli che preannunciano la riscossa, le grandi riaperture del 2021, quando si dà per scontato che il peggio sarà svanito. Il peggio qui a Ibiza è l'antitesi della normalità, afferma l'assenza, convive con il senso inevitabile del vuoto. Con questo spesso velo di silenzio caduto sulla isla bonita, che sin dall'atterraggio appare un po' lugubre. Anzi, lo è ancora prima: in volo tutti e trenta i passeggeri di un volo desertico sonnecchiano, l'età media risulta piuttosto alta, l'entusiasmo invisibile o paragonabile a quello di un trasbordo ... Leggi su panorama

