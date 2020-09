Realme X7 Pro, X7 e V3 5G ufficiali: MediaTek assicura completezza e prezzo (Di martedì 1 settembre 2020) Realme ha ufficializzato in Cina tre prodotti molto interessanti tutti con connettività 5G: sono Realme X7 Pro, Realme X7 e Realme V3 5G L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid

Realme ha appena ufficializzato la sua nuova gamma di device: X7, X7 Pro, entrambi premium ma dal basso costo, e l’economico V3 5G. Realme ha appena presentato i nuovi Realme X7 e X7 Pro, assieme all’ ...Quale miglior modo per celebrare uno storico traguardo, come quello dei 45 milioni di clienti in tutto il mondo, che farlo con la presentazione di 3 nuovi smartphone? Dev’esserselo chiesto anche il nu ...