Progetto Voilà, per combattere la violenza di genere (Di martedì 1 settembre 2020) L'associazione "365 giorni al femminile" , impegnata da oltre 15 anni a combattere la violenza di genere sia attraverso il proprio CentroAntiviolenza sia attraverso una serie di attività di promozione,... Leggi su lanazione

MinelliFlavio : @PoliticaPerJedi Non c'è nulla di indecente ma molto di pericoloso: metti gente improponibile in politica per confe… -

Ultime Notizie dalla rete : Progetto Voilà Progetto Voilà, per combattere la violenza di genere LA NAZIONE