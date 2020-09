Minaccia e tenta di investire l’ex moglie, arrestato 49enne sannita (Di martedì 1 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – La notte scorsa, ad Airola, i Carabinieri della locale Stazione e quelli del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Montesarchio hanno tratto in arresto un 49enne del luogo, già noto ai militari dell’Arma, perché ritenuto responsabile dei reati di atti persecutori, danneggiamento e violazione di domicilio. Su segnalazione al numero di Pronto Intervento, i suddetti carabinieri sono intervenuti presso l’abitazione di una donna, 39enne dello stesso centro, che richiedeva l’intervento immediato per un’accesa, l’ennesima, discussione con il proprio ex marito. La stessa, separata dal proprio ex marito, riferiva che l’uomo, presentatosi presso la sua abitazione, cercava di aggredirla, tale tentativo non è stato portato a termine grazie ... Leggi su anteprima24

