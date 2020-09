Mediaset, Tribunale olandese accoglie ricorso Vivendi su MFE (Di martedì 1 settembre 2020) (Teleborsa) – Dopo la sconfitta con la corte spagnola, anche i giudici olandesi accolgono il ricorso di Vivendi contro Mediaset per il progetto di creazione della holding europea MFE. Il Tribunale di Amsterdam, stando a quanto riportano fonti finanziarie, avrebbe quindi bloccato il progetto MediaForEurope, dopo aver esaminato la questione nel merito. In realtà, il progetto era stato già ritirato dalla società di Cologno Monzese ad inizio agosto, dopo la pronuncia della giustizia spagnola. Dopo questa seconda sentenza a favore, Vivendì si sarebbe detta “soddisfatta” dell’esito della contesta. Ma il verdetto finale sarà quello della Corte Europea, atteso per domani, che si esprimerà sulla legittimità ella Legge Gasparri, che ha di fatto limitato i ... Leggi su quifinanza

