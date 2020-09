James all'Everton, annuncio imminente per il pupillo di Ancelotti (Di martedì 1 settembre 2020) James Rodriguez, trequartista del Real Madrid, ha trovato l'accordo con l'Everton di Carlo Acelotti. Secondo il Daily Telegraph, il colombiano starebbe per firmare un contratto triennale per i Toffees. Leggi su tuttonapoli

Ultime Notizie dalla rete : James all James, pupillo di Ancelotti, all'Everton: annuncio imminente Tutto Napoli AS – James promesso ad Ancelotti! Il colombiano è vicinissimo all’Everton

Secondo quanto riportato da AS, noto portale spagnolo, l’Everton avrebbe ottenuto la certezza di assicurarsi James Rodriguez per la prossima stagione. Non solo Allan dunque alla corte di Carlo Ancelot ...

Francesco Totti svela i retroscena su Antonio Conte alla Roma: “Era fatta, ci rimasi male”

Totti racconta della sua esperienza da dirigente, delle difficoltà e della rottura con l’ex patron James Pallotta: “Ha commesso degli errori perché decideva in base a notizie riportate. Il proprietari ...

