Italia in picchiata, nel secondo trimestre Pil e consumi crollano (Di martedì 1 settembre 2020) L’Italia paga amaramente quanto sta succedendo. secondo lo studio Confcommercio il disastro pandemico ha divorato ben 116 miliardi, dato che si riferisce all’anno 2020 e che tradotto vuol dire 1.900 euro in meno che ogni Italiano spenderà. Il Pil nel secondo trimestre scende a -12,8%. “Se tutto andrà bene ci vorranno almeno cinque anni affinchè il livello dei consumi ritorni al livello pre-pandemia”. Nessuna area del paese è stata risparmiata dai duri colpi conseguenti al lockdown, ma secondo i dati riferiti da Confcommercio quasi il 60% del calo complessivo è concentrato nelle otto regioni del Nord Italia. La Lombrdia registra la maggiore perdita in valore assoluto: oltre 22,6 miliardi. Per ... Leggi su ilparagone

GiovanniAgost20 : Bambina di 7 anni picchiata e violentata dal papà: la mamma sapeva e non ha fatto nulla - UmbertoexIT : I problemi dell'Italia per la sinistra: #Barilla Realtà: sbarchi fuori controllo, PIL in picchiata, disoccupazione… - roncabianca : RT @LaStampa: Ha cominciato a essere picchiata quando si portavano le minigonne (e chissà, forse anche per la colpa di indossarle), ha cont… - MassimGiannini : RT @LaStampa: Ha cominciato a essere picchiata quando si portavano le minigonne (e chissà, forse anche per la colpa di indossarle), ha cont… - valentinadigrav : RT @LaStampa: Ha cominciato a essere picchiata quando si portavano le minigonne (e chissà, forse anche per la colpa di indossarle), ha cont… -

Ultime Notizie dalla rete : Italia picchiata Ocse: Pil in picchiata nel secondo trimestre, meno 12,4% per l'Italia La Stampa Il Covid miete vittime tra i consumi regionali nel 2020

A causa del Covid i consumi in Italia sono calati vistosamente. Serve un inversione di rotta per accrescere la spesa.

Crollo consumi Covid nelle regioni, persi oltre 116 miliardi di euro

Il Covid si è abbattuto sui consumi come una mannaia e si sono volatilizzati oltre 116 miliardi di euro, con una media di 2000 euro ad abitante circa. L’ultimo grido di allarme sui consumi in Italia i ...

A causa del Covid i consumi in Italia sono calati vistosamente. Serve un inversione di rotta per accrescere la spesa.Il Covid si è abbattuto sui consumi come una mannaia e si sono volatilizzati oltre 116 miliardi di euro, con una media di 2000 euro ad abitante circa. L’ultimo grido di allarme sui consumi in Italia i ...