Irpinia senza acqua, Iannone (Fdi): “De Luca si occupa solo di elezioni e lascia cittadini a secco” (Di martedì 1 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto“De Luca ormai si occupa soltanto della campagna elettorale lasciando i cittadini della Campania nel più totale abbandono e senza nemmeno i servizi essenziali. Lo dimostra quanto sta accadendo in Irpinia dove 48 comuni sono a secco, con famiglie in fila davanti alle fontane pubbliche. Il che rappresenta anche un altissimo rischio di diffusione del Covid che, tra l’altro, vede la Campania come Regione con i più alti contagi anche se a fronte di pochi tamponi”. “Questa è il disastro della Campania amministrata da De Luca e dai suoi sodali e amici piazzati all’interno delle società e dell’amministrazione regionali. Un altro buon motivo per mandare a casa tutti questi ... Leggi su anteprima24

AvellinoIgers : “È il segno distintivo di una mente istruita l'essere capaci di trastullare un pensiero senza accettarlo.” Foto di… - Maria_Pallini : Sto rientrando a Roma, dove da domani riprenderò i lavori in parlamento! Questo scorcio di estate l’ho trascorsa l… - ilCiriaco : #Irpinia Regionali, Castiglione: troppe clientele e giovani senza speranze, con Caldoro per la nuova Campania… - LausVincenzo : @BelpietroTweet Quando si costruiva una intera città dal nulla in soli 253 giorni: Sabaudia, 1934 ANNO XII E.F. I t… -

Ultime Notizie dalla rete : Irpinia senza «Pd coeso in Irpinia senza ambiguità», Ciarcia: uniti contro la Destra Nuova Irpinia L’Irpinia ancora senza acqua

Come ben noto, nelle ultime settimane l’Irpinia è interessata da un0incessante emergenza idrica; Da ieri la sospensione del servizio ha interessato anche alcune zone di Avellino e il disagio sembra pe ...

Scuola: Uecoop, una famiglia su quattro senza internet

In Italia 1 famiglia su 4 (25,3%) non dispone di un accesso Internet a banda larga in grado di supportare senza problemi massicci flussi di dati e collegamenti audio video necessari alla didattica on ...

Come ben noto, nelle ultime settimane l’Irpinia è interessata da un0incessante emergenza idrica; Da ieri la sospensione del servizio ha interessato anche alcune zone di Avellino e il disagio sembra pe ...In Italia 1 famiglia su 4 (25,3%) non dispone di un accesso Internet a banda larga in grado di supportare senza problemi massicci flussi di dati e collegamenti audio video necessari alla didattica on ...