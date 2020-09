IIDEA annuncia l'arrivo di una nuova storia su Game to Human: ecco 'ScacciaRischi' (Di martedì 1 settembre 2020) IIDEA annuncia oggi l'arrivo sul suo sito web di "ScacciaRischi", una nuova storia Made in Italy che va ad arricchire Game to Human (G2H), la piattaforma che l'Associazione ha deciso di realizzare per promuovere una maggiore conoscenza dei videogiochi e del loro impatto positivo sulla vita dei videogiocatori, delle loro famiglie e più in generale nella società moderna.Come si fa a costruire una società dove le persone sviluppano senso civico e rispettano l'ambiente e la comunità? Partendo dalle giovani generazioni e proponendo fin dai primi anni di scuola temi di utilità pubblica con strumenti di apprendimento basati su modelli innovativi. È a questo che pensava Fabio Belsanti quando ha ideato il brand ... Leggi su eurogamer

