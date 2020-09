Ibra-Milan ancora un anno: lo stipendio dello svedese (Di martedì 1 settembre 2020) Ibrahimovic stipendio Milan – «AC Milan è lieto di annunciare di aver raggiunto l’accordo per il rinnovo contrattuale di Zlatan Ibrahimović estendendo il sodalizio con il Club rossonero fino al 30 giugno 2021». E’ arrivata nella serata di ieri l’ufficialità del rinnovo di contratto di Zlatan Ibrahimovic, che si lega ai rossoneri per un’altra stagione. … L'articolo è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza

Ibrahimovic stipendio Milan – «AC Milan è lieto di annunciare di aver raggiunto l'accordo per il rinnovo contrattuale di Zlatan Ibrahimovic estendendo il sodalizio con il Club rossonero fino al 30 giu ..."Ho ripreso la magli numero 11" MILANO (ITALPRESS) - "Sono venuto qui per riportare il Milan dove gli spetta e farò di tutto per raggiungere questo obiettivo. Bisognerà lavorare, fare dei sacrifici e ...