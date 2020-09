“Ho detto di no a Maria De Filippi”, ex del Grande Fratello rifiutò Uomini e Donne: “oggi me ne pento…” (Di martedì 1 settembre 2020) Roberta Beta, ex concorrente della mitica prima edizione del Grande Fratello ha svelato, intervistata per IlGiornale.it, di avere rifiutato una offerta da parte di Maria De Filippi che la voleva nel ruolo di opinionista di Uomini e Donne. Ex GF: “Ho detto ‘NO’ a Maria De Filippi e Uomini e Donne” Una volta uscita dal... L'articolo “Ho detto di no a Maria De Filippi”, ex del Grande Fratello rifiutò Uomini e Donne: “oggi me ne pento…” proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu

