Galliani: «Ibra e Pirlo, ecco cosa penso. Messi? Andrà via» (Di martedì 1 settembre 2020) Adriano Galliani ha parlato del Monza, del rinnovo di Zlatan Ibrahimovic, di Andrea Pirlo alla Juventus e della vicenda Lionel Messi Adriano Galliani, dirigente del Monza, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dal Grand Hotel di Rimini in occasione dell’inizio ufficiale del calciomercato. BETTELLA – «L’Atalanta non se la prenderà, accoglieremo Bettella, che secondo me è uno straordinario difensore centrale e diventa il nuovo colpo del Monza, appena torna dal ritiro con l’Under21. Sono molto felice». IbraHIMOVIC – «Un dejà-vu, guarda caso nello stesso giorno, dieci anni dopo. Straordinario. Gli ho mandato un messaggio: “Sabato dammi la tua maglia anche se non è quella biancorossa”. Dopo ... Leggi su calcionews24

