Emma Marrone, il saggio messaggio ai fan: “Godetevi la strada senza correre” (Di martedì 1 settembre 2020) Emma Marrone ha pubblicato su Instagram uno scatto in cui si mostra sorridente e piena di energie per i mesi che verranno. Emma Marrone (fonte Instagram @real brown)Anche la cantante ha voluto mandare un messaggio motivazionale sui social ai suoi fan. Settembre è un mese di nuovi inizi, lavori e perché no anche di nuovi amori. Così l’artista salentina, impegnatissima in campo lavorativo, ha scritto ai suoi fan un bel pensiero. Per Emma il 2020 non è stato proprio facilissimo. La cantante ha iniziato con un ricovero a causa della malattia che la tormenta da anni, poi il lockdown, lo stop dalla musica ed infine la bella notizia che la donna ha voluto diffondere proprio in questi giorni. Il fatto cioè di essere guarita totalmente ... Leggi su chenews

Tg3web : 'Latina' è il nuovo singolo di Emma Marrone che, dopo la malattia con la quale ha combattuto a lungo, dice: 'Bisogn… - repubblica : Emma Marrone: 'Sono definitivamente uscita dalla malattia' - Corriere : Emma Marrone: «Sono uscita definitivamente dalla malattia» - FourTragedies : RT @andreastabene_: Gli eventi che hanno cambiato per sempre il corso della storia: - il primo uomo sulla luna - la caduta del muro di Berl… - GuitarDaniele : Le parole stanno a zero! Io sono di Emma Marrone se a qualcuno non piace ? ' Cazzi suoi! ' ?? -