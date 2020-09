Cristina Marino a 3 mesi dal parto sbalordisce in costume: oltre la perfezione (Di martedì 1 settembre 2020) Cristina Marino Instagram: a tre mesi dal parto sfoggia un fisico a dir poco smagliante! Le foto social della bellissima fidanzata di Luca Argentero parlano chiaro.A tre mesi dal parto in costume e più bella di prima: Cristina Marino stupisce C’è chi rimane a bocca aperta per la sua forma fisica, chi le muove qualche critica. Nina Speranza Argentero è venuta alla luce appena tre mesi fa e la neo mamma Cristina non sembra aver risentito fisicamente della gravidanza e del parto. Splendida in bikini, la affascinante compagna dell’ex gieffino posta foto da urlo su Instagram, che ritraggono parti del suo corpo a distanza ravvicinata. Pelle ambrata e ... Leggi su urbanpost

zazoomblog : Cristina Marino cede il costume Forme esplosive per la compagna di Argentero - #Cristina #Marino #costume #Forme - Smilenewa : RT @zoyananas: @19marino74 @maype7 @ESwedman @KurdoErgan @rafaelc11589815 @Lauraterez @Alexa17101614 @mceliasantos @cristina_lledo @SnowWhi… - zazoomblog : Cristina Marino splende in bikini su Instagram e risponde alle critiche - #Cristina #Marino #splende #bikini… - ESwedman : RT @zoyananas: @19marino74 @maype7 @ESwedman @KurdoErgan @rafaelc11589815 @Lauraterez @Alexa17101614 @mceliasantos @cristina_lledo @SnowWhi… - zoyananas : RT @zoyananas: @19marino74 @maype7 @ESwedman @KurdoErgan @rafaelc11589815 @Lauraterez @Alexa17101614 @mceliasantos @cristina_lledo @SnowWhi… -