Calendario Serie A 2020-2021, l’orario e la diretta del sorteggio (Di martedì 1 settembre 2020) Alle 12 di mercoledì il sorteggio del Calendario del campionato di Serie A, stagione 2020-2021. La presentazione è in diretta streaming. Mercoledì 2 settembre, alle 12, il canale YouTube della Lega Serie A trasmetterà in diretta streaming il sorteggio del Calendario di Serie A. Il campionato scorso si è concluso appena un mese fa, dopo una lunga interruzione per l’emergenza Covid-19. Le stesse norme di sicurezza adottate per ridurre il rischio di nuovi contagi hanno indotto ora gli organizzatori a svolgere la presentazione del nuovo Calendario senza dibattito né ospiti in sala, solo in streaming. Le reti televisive rilanceranno la ... Leggi su bloglive

