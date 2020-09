Calciomercato, Nainggolan, Perisic, Romero, Pessina: il gran valzer dei prestiti (Di martedì 1 settembre 2020) Scatta il primo Calciomercato post Covid e scadono diversi prestiti. Il virus condizionerà le trattative, con meno acquisti cash, tanti scambi e la possibilità che gli stessi prestiti la facciano ... Leggi su gazzetta

DiMarzio : #Calciomercato | Incontro #Cagliari-#Inter per #Nainggolan: le utlime - CentotrentunoC : #Nainggolan #Calciomercato ???? Intrigo di mercato quello tra #Cagliari e l' #Inter per il Ninja; la situazione con… - Yuro_23 : RT @Gazzetta_it: #Calciomercato Da #Nainggolan a #Perisic, da #Romero a #Pessina: comincia il gran valzer dei prestiti - Gazzetta_it : #Calciomercato Da #Nainggolan a #Perisic, da #Romero a #Pessina: comincia il gran valzer dei prestiti - Internews1908it : RT @giovibenvenuto: #Nainggolan-#Inter: il #Cagliari non molla. Nuova offerta dei rossoblu per il belga che nel frattempo rientra alla base… -