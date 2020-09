Boccia: “Rete unica dovere Stato per equità sociale e rilancio” (Di martedì 1 settembre 2020) Francesco Boccia, ad AdnKronos, ribadisce gli sviluppi della trattativa tra TIM e CDP. E riflette anche sul futuro delle telecomunicazioni L’obiettivo è quello di rilanciare la rete unica, e di conseguenza lo sviluppo economico del Paese. Il ministro per gli Affari Regionali, Francesco Boccia, si è espresso sugli sviluppi nella trattativa sulla rete unica tra Tim e CDP. In più, lo stesso esponente del Partito Democratico è anche intervenuto sugli interventi necessari nel quadro del quadro delle risorse del Recovery Fund, insieme ad un prospetto generale per l’industria culturale e sul ruolo competitivo della rete. Il futuro delle telecomunicazioni sembra saldo. “È dovere dello Stato portare a termine ... Leggi su zon

Adnkronos : #Boccia: 'Rete unica dovere Stato per equità sociale e rilancio Paese' - VELOSPORT1960 : Il ministro per gli Affari regionali in un'intervista all'Adnkronos: 'L'intervento del governo sul tema è stato str… - bisagnino : Boccia: 'Rete unica dovere Stato per equità sociale e rilancio Paese' - EmmanuelCazale : RT @Adnkronos: #Boccia: 'Rete unica dovere Stato per equità sociale e rilancio Paese' - Paso45038503 : RT @Adnkronos: #Boccia: 'Rete unica dovere Stato per equità sociale e rilancio Paese' -

Ultime Notizie dalla rete : Boccia “Rete Coronavirus: c’è l’intesa sindacati e imprese. Ecco i punti del protocollo Corriere della Sera