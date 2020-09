Benny Safdie nel nuovo film di Paul Thomas Anderson (Di martedì 1 settembre 2020) Dopo la conferma di Bradley Cooper nel nuovo film di Paul Thomas Anderson, ecco arrivare un’altra importante e talentuosa aggiunta: Benny Safdie Il nuovo film di Paul Thomas Anderson, intitolato provvisoriamente Soggy Bottoms, è in lavorazione. Ecco quindi arrivare diverse foto dal set di Encino, in California. In particolare, foto che hanno portato a dedurre una nuova aggiunta al cast, anche se non ancora confermato ufficialmente. Infatti dopo la conferma di Bradley Cooper, ecco che nella foto in cui è proprio ritratto l’attore, troviamo alle sue spalle un manifesto rappresentante Benny Safdie. Il talentuoso giovane autore ... Leggi su tuttotek

tuttoteKit : Benny Safdie nel nuovo film di Paul Thomas Anderson #AStarIsBorn #BennySafdie #BradleyCooper #PaulThomasAnderson… - LongTakeIt : Il nuovo, attesissimo film di #PaulThomasAnderson si fa sempre più interessante: nel cast anche #BennySafdie, attor… - ddjangofett : comunque sad che non potrò incontrare benny safdie solo perché avrei voluto dirgli “hi do you like bruce springstee… - ddjangofett : @AlbertoBarbera2 Buonasera Direttore, saranno presenti Shia LaBeouf e Benny Safdie per Pieces of a Woman? - xsherlokid : @ddjangofett Anche io non vedo l'ora per te e mi raccomando di urlare tutto il tuo amore a benny safdie (mi pare ci… -

Ultime Notizie dalla rete : Benny Safdie Benny Safdie e il figlio di Philip Seymour Hoffman sul set di Paul Thomas Anderson ComingSoon.it Benny Safdie nel nuovo film di Paul Thomas Anderson

Il nuovo film di Paul Thomas Anderson, intitolato provvisoriamente Soggy Bottoms, è in lavorazione. Ecco quindi arrivare diverse foto dal set di Encino, in California. In particolare, foto che hanno p ...

Venezia 77 | Da Nomadland a Miss Marx: i magnifici 10 scelti da Hot Corn

Venezia 77: da Nomadland a Miss Marx: i magnifici 10 scelti da Hot Corn. Da Frances McDormand al ritorno di Shia LaBeouf: i film più attesi della Mostra di Venezia ...

Il nuovo film di Paul Thomas Anderson, intitolato provvisoriamente Soggy Bottoms, è in lavorazione. Ecco quindi arrivare diverse foto dal set di Encino, in California. In particolare, foto che hanno p ...Venezia 77: da Nomadland a Miss Marx: i magnifici 10 scelti da Hot Corn. Da Frances McDormand al ritorno di Shia LaBeouf: i film più attesi della Mostra di Venezia ...