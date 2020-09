Ascolti tv lunedì 31 agosto: La classe degli asini, Presa Diretta, L’ora della verità (Di martedì 1 settembre 2020) Ascolti tv lunedì 31 agosto 2020: auditel e share dei programmi ieri Ascolti TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, lunedì 31 agosto 2020? Su Rai 1 è andato in onda il film per la tv La classe degli asini, mentre su Canale 5 la seconda puntata della fiction L’ora della verità. Ma chi ha totalizzato i maggiori Ascolti tv lunedì 31 agosto 2020? Ascolti tv 31 agosto 2020, prima serata I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera in aggiornamento Access prime time I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera in aggiornamento Preserale I dati ... Leggi su tpi

CapezzutoF : RT @MasterAb88: Quando penso a te mi brillano gli occhi. ????????? Dopo il record di ascolti di quest'estate, Can e Demet sbarcano in PRIMA SE… - Stella29919824 : RT @Gio79803890: ?????????? PROMO DAYDREAMER LUNEDÌ IN PRIMA SERATA ?????????? #Daydreamer ( #ErkenciKus ) dopo i grandi ascolti ottenuti, sbarca ne… - Federic01996 : RT @Gio79803890: ?????????? PROMO DAYDREAMER LUNEDÌ IN PRIMA SERATA ?????????? #Daydreamer ( #ErkenciKus ) dopo i grandi ascolti ottenuti, sbarca ne… - demctozdemir : RT @Gio79803890: ?????????? PROMO DAYDREAMER LUNEDÌ IN PRIMA SERATA ?????????? #Daydreamer ( #ErkenciKus ) dopo i grandi ascolti ottenuti, sbarca ne… - michyninna : RT @MasterAb88: Quando penso a te mi brillano gli occhi. ????????? Dopo il record di ascolti di quest'estate, Can e Demet sbarcano in PRIMA SE… -

Ultime Notizie dalla rete : Ascolti lunedì Ascolti USA del 4 maggio: Bull si conclude con numeri stabili Teleblog