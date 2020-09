Aprilia, l’uomo trovato in fin di vita davanti a un garage è morto in ospedale (Di martedì 1 settembre 2020) Non ce l’ha fatta l’uomo trovato stamani in fin di vita davanti a un garage lungo Via Giustiniano Ad Aprilia. La vittima, un anziano di 84 anni, era stato trovato riverso a terra con una profonda ferita alla testa. Immediato il trasferimento all’ospedale che non è servito, purtroppo, a salvargli la vita. Sul caso indagano i Carabinieri del locale reparto territoriale: tra le ipotesi in campo, lo ricordiamo, vi sono quelle dell’aggressione o di una caduta accidentale. Aprilia, l’uomo trovato in fin di vita davanti a un garage è morto in ospedale su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta

