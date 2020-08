Traffico Roma del 31-08-2020 ore 18:00 (Di lunedì 31 agosto 2020) Luceverde Roma pomeriggio Ben ritrovati all’ascolto in studio Daniele guerrisi sulla tangenziale riaperta la Galleria della Nuova Circonvallazione interna in precedenza è chiusa per incidente verso la via Salaria per un altro incidente ci sono però lievi rallentamenti tra piazzale della stazione Tiburtina e l’uscita per la via Tiburtina in direzione San Giovanni rallentamenti di nuovo per incidente sulla via Aurelia da via Pio Spezi al raccordo verso il centro città a Roma Nord nella quartiere Tor di Quinto transito a senso unico alternato su via Monterosi a causa di alberi caduti in seguito la maltempo riaperta invece la via Nomentana chiusa in precedenza tra via di Casal Boccone e via spaducci nella zona di Ciampino chiusa via Pazzano tra via della Stazione di Ciampino e via serrata Per consentire le taglie lo di ... Leggi su romadailynews

Capezzone : La Roma di Virginia Raggi ti offre ogni giorno nuovi spettacoli. Oggi, 28 agosto, proprio quando ricomincia il traf… - Roma : Da oggi lunedì #31agosto i varchi della Zona a traffico limitato del Centro storico, del Tridente e di Trastevere t… - PLRomaCapitale : #Roma - Via Tiburtina, traffico rallentato causa #incidente presso Via di Marco Simone. - LuceverdeRoma : ?? #Roma - Via Flaminia - Traffico rallentato incidente presso Rampa immissione Via dei Due Ponti in direzione Roma Centro #Luceverde - TrafficoA : A1 - Orvieto-Fabro - Traffico Rallentato A1 Firenze-Roma Traffico Rallentato tra Orvieto e Fabro per traffico intenso -

Ultime Notizie dalla rete : Traffico Roma Traffico Roma del 31-08-2020 ore 08:30 RomaDailyNews Saronno, città blindata e traffico in tilt per l’arrivo di Salvini e Fontana | FOTO

Situazione difficile per il traffico questo pomeriggio a Saronno dove è annunciato l’arrivo di Matteo Salvini e dove già è in corso una manifestazione di anarchici e antagonisti. Transenne, nastro seg ...

Bufera Ztl Roma: varchi riaperti tra le proteste dei commercianti

Non è arrivata nessuna proroga da parte del Comune di Roma e da oggi le Ztl tornano attive. A comunicarlo una nota del Campidoglio: “Da lunedì 31 agosto i varchi della Zona a traffico limitato del Cen ...

