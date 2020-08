Taglio dei parlamentari, chi riduce la democrazia a un fatto di numeri è in malafede (Di lunedì 31 agosto 2020) di Giuliano Checchi Chiariamo subito, che questo post non vuole schierarsi per il “Sì” o per il “No”, né tanto meno convincere qualcuno (fatta salva la libertà di interpretazione). Questo post si propone di sgombrare il campo da un’idea completamente sbagliata che sta circolando da giorni. Non solo sui social, ma anche sulla stampa. Spesso per bocca di persone, la cui provata competenza in materia, è un’aggravante del messaggio sbagliato che finiscono per trasmettere. Quale messaggio? Il fare della rappresentanza degli elettori, un fatto di aridi numeri. Il ridurre la democrazia rappresentativa, ad una specie di teorema matematico, secondo cui un rappresentante ogni 2000 elettori, rappresenta maggiormente di uno su 4000. E che quindi, togliendo 345 ... Leggi su ilfattoquotidiano

