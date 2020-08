Struccante fai da te con ingredienti naturali: scopriamoli (Di lunedì 31 agosto 2020) Struccare il viso in modo perfetto è davvero importante, ma si può fare con Struccante fai da te realizzato con ingredienti naturali, scopriamo come. Struccare il viso è importante, andrebbe fatto ogni sera prima di andare a dormire, così da garantire alla pelle di rigenerarsi. Accade spesso, che questo step viene fatto nel modo errato, … L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna

Ultime Notizie dalla rete : Struccante fai

CheDonna.it

Negli ultimi anni per struccare il viso ha avuto molto successo l’acqua micellare. Grazie alla sua delicatezza, efficacia e facilità di utilizzo, tanto che si può anche non risciacquare, lo struccante ...Il burro di cocco fatto in casa, è un composto che può essere utilizzato sia in cucina che per uso cosmetico, grazie, alle sue molteplici proprietà nutritive ed emollienti. Il burro di cocco, infatti, ...