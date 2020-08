Stati Uniti, si è conclusa l’operazione Not Forgotten: liberati 39 bambini (Di lunedì 31 agosto 2020) In Georgia, negli Stati Uniti, si è conclusa l’operazione Not Forgotten. ArreStati 9 uomini con l’accusa di traffico di esseri umani, rapimento, reati sessuali e pedofilia. Negli Stati Uniti si è conclusa l’operazione Not Forgotten. Sono nove gli arresti sotto le accuse di traffico di esseri umani, rapimento, reati sessuali e pedofilia. In Georgia, negli … L'articolo Stati Uniti, si è conclusa l’operazione Not Forgotten: liberati 39 bambini proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

