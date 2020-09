Scuola, verso il sì a bus e treni locali pieni all'80%. Divisioni sulla mascherina (Di lunedì 31 agosto 2020) Corsa contro il tempo per la riapertura delle scuole prevista fra due settimane. Oggi la conferenza Stato-Regioni per trovare una linea comune sulla mobilita scolastica Leggi su tg.la7

marcodimaio : La priorità non è la #leggelettorale ma lavoro, economia, #scuola, famiglie. Bene che anche altre forze di maggiora… - Capezzone : Ecco #LaVeritaAlleSette, rassegna politicamente scorrettissima con @capezzone. Caos scuola e immigrazione. Crollo P… - Capezzone : Ecco #LaVeritaAlleSette, rassegna politicamente scorrettissima con @capezzone. Covid, il governo sapeva ma rimase i… - elturro666 : E verso sera si misero a suonare E li ascoltava Marian, la rossa Laureata in lettere antiche, Lavorava in una scuol… - Marek28165 : @intuslegens Zingaretti è un ex soldatino del PCI, scuola bolscevica. L'avversario deve stare zitto (v. Putin..) o… -