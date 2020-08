Scuola, Speranza: “Pianificare lezioni online in vista di chiusure temporanee” (Di lunedì 31 agosto 2020) ROMA – “È realistico preparare e pianificare la disponibilità dell‘apprendimento online per integrare l’apprendimento scolastico nel prossimo anno scolastico”. È quanto si legge nella dichiarazione congiunta del direttore Regionale per l’Europa dell’Oms, Hans Kluge, e del ministro della Salute, Roberto Speranza, al termine del summit con 53 Paesi. “Ciò sarà necessario durante le chiusure temporanee- prosegue il documento- può essere un’alternativa per bambini ed educatori con condizioni di salute, può essere necessario durante la quarantena episodica e può integrare l’apprendimento scolastico in circostanze in cui i bambini alternano la presenza scolastica per rispettare le esigenze di allontanamento fisico nelle aule più piccole”. Leggi su dire

