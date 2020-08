Scuola, sindacati chiedono tavolo su riapertura. (Di lunedì 31 agosto 2020) 'Considerato il ritardo nelle operazioni di avvio dell'anno scolastico dovuto alla mancata comunicazione, ad oggi, alle scuole della consistenza di organico cosiddetto CoVid, considerato che tale ... Leggi su gazzettadiavellino

Ultime Notizie dalla rete : Scuola sindacati Contratto scuola. I sindacati aspettano il nuovo ministro, ma i soldi, per adesso, non ci sono La Tecnica della Scuola Ripartenza post-covid: "Assumere i medici precari e farli lavorare nelle scuole"

Rendere più sicure le scuole, inserendo i tremila "camici grigi" lombardi come medici scolastici a tempo indeterminato, non solo in fase di emergenza covid. E’ la proposta della Cisl Medici Lombardia, ...

Docenti e bidelli “fragili”: in Fvg uno su tre a rischio rientro

le stime dei sindacati: secondo la Cgil i soggetti a rischio Covid sono il 33%, per la Uil addirittura il 50%. Primi certificati arrivati alle scuole. Ma Roma frena: esentati solo i malati gravi TRIES ...

