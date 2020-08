Romina Power messaggio alla polizia “Voglio che lo sappia”: cosa è successo? (Di lunedì 31 agosto 2020) Il profilo social di Romina Power è spesso utilizzato dalla cantante come diario di condivisione. Le sue emozioni, anche quelle più intime, vengono esposte in pubblico per far sì che si possano creare anche dei dibattiti, dei confronti; tra lei e gli stessi followers. L’ex moglie di Al Bano Carrisi è spesso al centro del del gossip. Ma questa volta il motivo per la quale porta la Power ad esporsi, è qualcosa di molto più serio. Le ultime notizie che provengono dagli Stati Uniti non sono affatto leggere, in quanto rabbia e violenza stanno paralizzando il territorio. Sono tempi bui, e l’ultimo fatto accaduto a Jacob Blake ha scatenato non poche polemiche. Il 29enne afroamericano colpito da sette colpi di pistola alla schiena, sparati ... Leggi su velvetgossip

radiosiciliarse : Al Bano, Romina Power - Raccogli l'attimo - MadreRadio : Al Bano & Romina Power - Ci Sara - marziavergani : RT @federicacaladea: Amica mi manda un vocale in cui urla tutta la sua disperazione per essere ulteriormente ingrassata e mi fa: continuo a… - Paola45239877 : @violalaviola brava Rita forte altro che Romina power - PezzyDiAmy : 3/3 Per riuscire a trovare una (1) cosa che mi vesta ci metto almeno mezz'ora. Almeno. Odio stare per negozi. Od… -