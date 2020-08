Riapre il Brennero, riattivate l'autostrada e la linea ferroviaria (Di lunedì 31 agosto 2020) AGI - Sono state riaperte l'autostrada e la linea ferroviaria del Brennero, interrotte ieri dopo che Adige e Isarco avevano superato la soglia d'allarme. Resta, invece, fuori servizio in via precauzionale la ferrovia della Val Pusteria tra Valdaora e San Candido. Sospesa l'evacuazione Con il rientrato allarme, inoltre, ad Egna è stata sospesa l'evacuazione per 400 persone che possono così tornare nelle proprie abitazioni. Nella notte due turisti tedeschi di 45 e 67 anni sono morti in un incidente stradale con un camion mentre percorrevano con la loro auto la statale del Brennero vicino a Pineta di Laives, percorso alternativo dopo la chiusura dell'autostrada. Allerta anche per oggi Il Centro-nord rest, ... Leggi su agi

