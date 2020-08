Recovery Found: 20 miliardi già nella manovra di governo (Di lunedì 31 agosto 2020) Il governo punta ad anticipare un pezzo da 20 miliardi del Recovery Plan italiano in legge di bilancio o in un provvedimento collegato. La data stabilita è il 15 ottobre quando l’esecutivo invierà a Bruxelles la finanziaria per il 2021, come ogni anno. Si parla di accostare, oltre alla manovra da circa 25 miliardi – … L'articolo Recovery Found: 20 miliardi già nella manovra di governo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

Il governo punta ad anticipare un pezzo da 20 miliardi del Recovery Plan italiano in legge di bilancio o in un provvedimento collegato. La data stabilita è il 15 ottobre quando l’esecutivo invierà a B ...

Rete unica al via con Tim-Cdp: un anno per essere operativa

Rete unica al via. Dopo una lunga estate di trattative inizia oggi pomeriggio, con i cda di Tim e Cassa depositi e prestiti, il percorso che porterà alla creazione di un'unica entità responsabile dell ...

