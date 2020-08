Recensione Captain Tsubasa: Rise of New Champions (Di lunedì 31 agosto 2020) Sentivate il bisogno di staccare da FIFA o da PES per qualcosa di più leggero o semplicemente “diverso”? Bene, Captain Tsubasa: Rise of New Champions è finalmente arrivato e questa è la nostra Recensione Captain Tsubasa: Rise of New Champions, tradotto da sempre in italiano come Holly e Benji, ha finalmente fatto il suo debutto nel mondo videoludico. La curiosità destata da un nome altisonante come quello di Captain Tsubasa era tanta, a causa delle numerose immagini e anticipazioni uscite nei mesi passati. Noi, dalla nostra parte, abbiamo voluto tuffarci in questo titolo senza aspettarci ne’ un gioco di calcio, ne’ un gioco arcade come lo era ... Leggi su tuttotek

badtasteit : #CaptainTsubasa: Rise of the New Champions, un arcade poco convinto del suo potenziale | Recensione - HDblog : Recensione Captain Tsubasa: Rise of New Champions: semplicità e divertimento - Stay_Nerd : Captain Tsubasa: Rise of New Champions – Quando il pallone è il tuo miglior amico, ma il controller no - cristianocamaur : RT @docmanhattan4: Visto che mi hanno chiesto in 20.756 come fosse questo nuovo gioco di Captain Tsubasa, ecco una recensioncina da leggere… - franpj2 : RT @docmanhattan4: Visto che mi hanno chiesto in 20.756 come fosse questo nuovo gioco di Captain Tsubasa, ecco una recensioncina da leggere… -