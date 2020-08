Pulsano: sequestrata azienda zootecnica Carabinieri (Di lunedì 31 agosto 2020) Di seguito un comunicato diffuso dai Carabinieri: Importante Operazione condotta dai Carabinieri della Sezione Operativa del NOR della Compagnia di Manduria e della Stazione di Pulsano, in collaborazione con i colleghi del NAS, del NIL dei Carabinieri Forestali di Taranto, supportati dai militari delle Compagnie di Manduria, Taranto, Massafra e Martina Franca e con l’ausilio di personale veterinario dell’ASL e dei Vigili del Fuoco di Taranto. Nel corso di un mirato servizio finalizzato al contrasto di illeciti nel settore agricolo e zootecnico sono stati effettuati dei controlli presso una grossa azienda zootecnica di Pulsano che dispone di un allevamento di oltre 1000 capi tra ovini e caprini ed opera nel settore della produzione e vendita di prodotti ... Leggi su noinotizie

