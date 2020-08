Programmi TV di stasera, lunedì 31 agosto 2020. Nicola Porro torna con Quarta Repubblica (Di lunedì 31 agosto 2020) Nicola Porro Rai1, ore 21.40: La Classe degli Asini – Replica Film Tv di Andrea Porporati del 2015, con Flavio Insinna, Fabio Troiano, Roberto Accornero, Vanessa Incontrada. Prodotto in Italia. Durata: 100 minuti. Trama: Una storia di grande impatto emotivo liberamente ispirata alla vicenda reale di Mirella Antonione Casale, insegnante e madre di una bimba con un grave deficit psicomotorio, che, nella seconda metà degli anni Sessanta, cominciò una strenue lotta per il riconoscimento del diritto ai ragazzi disabili di frequentare insieme agli altri bambini la scuola dell’obbligo. Una battaglia lunga e difficile che portò il Parlamento nel 1977 all’approvazione di una legge che cancellò definitivamente le aberranti “classi speciali”. Il film tv venne trasmesso in prima visione da Rai1 la sera del ... Leggi su davidemaggio

