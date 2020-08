Previsioni Meteo, torna l’Anticiclone nel primo weekend di Settembre: sole pieno e di nuovo caldo. Siccità prolungata al Sud (Di lunedì 31 agosto 2020) Previsioni Meteo – L’affondo perturbato nord-atlantico, vedrebbe la sua massima performance ancora in questo inizio settimana poi, via via, soprattutto l’aspetto instabile a esso legato, andrebbe riducendosi, stante un progressivo affievolimento del divario termico verticale, ma anche delle vorticità annesse al sistema. Tuttavia, un ritorno di piogge è atteso intorno a metà settimana, in particolare sulle regioni settentrionali, poi verso il medio-basso Adriatico, ma piogge non dello spessore di queste attuali e nemmeno così estese. A seguire, proprio dal fine settimana e probabilmente per 3/4 giorni successivi, fino all’8/9 Settembre, andrebbe ripristinandosi un campo di alta pressione che si espanderebbe dal medio Atlantico, Golfo di Biscaglia, verso l’Europa ... Leggi su meteoweb.eu

