Nomadi di Castel Romano in protesta al Campidoglio: ecco la risposta della Lega (Di lunedì 31 agosto 2020) “Il sit-in degli abitanti dell’area F dell’insediamento di Castel Romano riuniti questa mattina in piazza del Campidoglio per manifestare contro lo sgombero del campo rom non deve fermare le operazioni di superamento del ‘Villaggio’ già previste per il prossimo 10 settembre.Recentemente, ho potuto osservare con i miei occhi la situazione in cui versano alcuni campi rom della Capitale e non è più tollerabile avere delle zone franche sul nostro territorio: lo sgombero è l’unica soluzione possibile da compiere nel più breve tempo possibile per salvaguardare la salute pubblica di chi vive anche nelle zone limitrofe”. Così in una nota Laura Corrotti, consigliere Lega Regione Lazio. su Il Corriere della ... Leggi su ilcorrieredellacitta

Gli abitanti dell’area F dell’insediamento di Castel Romano si sono riuniti stamattina in piazza del Campidoglio dando vita a un sit-in indirizzato alla sindaca Virginia Raggi per dire no allo sgomber ...

Rom, il ‘partito della ruspa’ supera il modello dei campi nomadi. Perché Roma non ci riesce?

Il “partito della ruspa” che a Ferrara, invece di sgomberare, accoglie famiglie rom in case popolari; famiglie dei campi della Capitale che davanti a prossimo sgombero rivendicano quel modello chieden ...

