NBA Playoff 2020, i Nuggets pareggiano i conti con i Jazz e forzano gara-7: Jamal Murray da leggenda (Di lunedì 31 agosto 2020) I Denver Nuggets sconfiggono gli Utah Jazz 119-107 in gara 6 e portano la serie alla bella. Una prestazione leggendaria quella dei Nuggets che riescono a pareggiare i conti in una sfida in cui, dopo aver preso il controllo nel secondo quarto, non si sono più voltati indietro. Ancora una volta è pesata la straordinaria prestazione di Jamal Murray che ha chiuso gara-6 con 50 punti. Il numero 27 ha terminato il match mettendo a segno gli ultimi sette tiri tentati di cui cinque da tre punti. Insieme a lui i 22 canestri con 9 assist di Nikola Jokic e i 18 di Jeremi Grant hanno contribuito a portare a casa la partita. Donovan Mitchell, leader dei Jazz, invece, ha chiuso con 44 punti: 14/25 al tiro e 9/13 da tre ... Leggi su sportface

