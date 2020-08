L’Istat rivede al ribasso le stime del Pil per il secondo trimestre del 2020 (Di lunedì 31 agosto 2020) Istat, i dati sul Pil nel secondo trimestre del 2020: Si registrano andamenti congiunturali negativi per il valore aggiunto in tutti i principali comparti produttivi. L’istat rivede al ribasso le stime del Pil dell’Italia per quanto riguarda i mesi duri dell’emergenza coronavirus, quelli del lockdown. Istat, i dati sul Pil nel secondo trimestre del 2020 secondo le nuove stime del Pil, nel secondo trimestre del 2020 il calo ha raggiunto quasi il 13 per cento rispetto al mese precedente (12,8% per l’esattezza). Rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente il calo raggiunge il 17,7% “Nel ... Leggi su newsmondo

Corriere : Pil, l’Istat rivede le stime: -12,8% nel trimestre del lockdown): «Calo peggiore dal 1... - Agenzia_Italia : L'Istat rivede al ribasso la stima del Pil nel II trimestre: giù del 12,8% - naby82 : Coronavirus, l’Istat rivede al ribasso la stima del #Pil -12,8% nel secondo trimestre. #31agosto - NewsMondo1 : L’Istat rivede al ribasso le stime del Pil per il secondo trimestre del 2020 - bianca_caimi : RT @Corriere: Pil, l’Istat rivede le stime: -12,8% nel trimestre del lockdown): «Calo peggiore dal 1... -

Ultime Notizie dalla rete : L’Istat rivede Pil Italia, per l'Istat +0,1% nel secondo trimestre Corriere della Sera