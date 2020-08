Lavoratori in esubero con uscita incentivata dalla Naspi, le novità del decreto Agosto (Di lunedì 31 agosto 2020) Si torna a parlare di Lavoratori in esubero nel decreto Agosto ma con una misura che potrebbe essere interessante in queste situazioni, considerando anche l’emergenza Covid-19 che ha creato una maggiore crisi aziendale difficile da gestire. Lavoratori in esubero con Naspi Il decreto Agosto contiene una misura che permette ai Lavoratori in esubero di poter percepire l’indennità di disoccupazione Naspi di due anni. Nello specifico è possibile stipulare con le organizzazioni sindacali livello nazionale, un accorto collettivo aziendale (in forma individuale tra datore di lavoro, lavoratore e parti sindacali) con incentivo alla risoluzione del ... Leggi su notizieora

