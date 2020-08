Highlights Denver Nuggets-Utah Jazz 119-107, gara-6 playoff NBA 2020 (VIDEO) (Di lunedì 31 agosto 2020) Il VIDEO con gli Highlights di Denver Nuggets-Utah Jazz, match dei playoff NBA 2020. Nel secondo quarto Denver va avanti e non si volta più indietro contro Utah. Da segnalare per i Nuggets le prestazioni di Jamal Murray (50 punti, mettendo a segno gli ultimi sette tiri tentati di cui cinque da tre punti), Nikola Jokic (22 punti e 9 assist), Jeremi Grant (18 punti), Morris (10 punti). Tra le file dei Jazz, invece, il leader Donovan Mitchell mette a segno 44 punti (14/25 al tiro e 9/13 da tre punti), Mike Conley 21 punti, Rudi Gobert 11+11 , Niang 10 punti e Clarkson 11. Ecco di seguito le immagini salienti dell’incontro. IL RECAP DELLA PARTITA Leggi su sportface

Il video con gli highlights di Denver Nuggets-Utah Jazz, match dei playoff NBA 2020. I Nuggets si aggrappano alle giocare di Jamal Murray nel secondo tempo, ribaltano il match e portano a casa un succ ...